修例風波：逾10案涉爆炸品及槍械　李家超：手法與外國恐襲類似

由去年開始的修例風波，社會暴力不斷，保安局局長李家超今日(27日)回應議員口頭質詢時表示，當中有十多宗涉及爆炸品、槍械的案件，而案件手法與外國恐怖主義類似，種種迹象顯示，本土恐怖主義正在香港滋生。他指出，過去警方檢獲包括TATP、ANFO等，殺傷力極大且曾出現於外國恐襲的烈性炸藥，如1995年美國奧克拉荷馬聯邦大樓爆炸案及2005年英國倫敦地鐵及巴士爆炸案等。

他續指，涉案人所用的引爆方法與恐怖襲擊手法類似，如警方檢獲壓力煲炸彈，與2013年美國波斯頓馬拉松爆炸案引爆方法一致，事件造成3人死，260人受傷，另亦檢獲手機引爆裝置、帶有劇毒以及高燃的化學品，如硝酸銨、硫酸及硫磺等，種類及數量驚人，這些原料一旦用於恐襲，將造成嚴重傷亡。

另外，警方亦在行動中檢獲5支真槍及大量子彈，其中1支為半自動步槍，同樣的步槍在美國拉斯維加斯曾被使用，向出席音樂會的人士掃射，造成大量人數傷亡。李重申，警方正就事件、武器來源等展開調查，現時香港面對的恐襲風險級別為中度，未來會繼續審視情況，不排除提升恐襲的威脅級別，若有足夠證據，警方亦會與律政司合作，考慮引用聯合國反恐怖主義措施條例作出檢控，甚至會凍結有關資產、切斷資金來源，以防止招募成員。

議員林健鋒擔憂暴力背後有強大的外國勢力干預，要求政府跟進。李回應指，政府譴責鼓吹暴力，若暴力涉及恐怖襲擊，更要追究，包括調查製造炸彈及武器材料的來源，同時會嚴格管制槍械，考慮到部分槍械零件為散裝運來，海關會加強審查。