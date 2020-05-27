中環畢打街數百人企出行人路　警方發射橡膠彈及胡椒球彈

港府計劃今日(27日)於立法會大會恢復《國歌條例草案》二讀辯論，有網民今午發起抗議行動，中環畢打街約下午1時，近百名行人路上叫口號。街上兩邊企滿叫口號的群眾，有數百人和應，示威人士及後企出行人路，警方舉藍旗警告及於會德豐大廈外拉起封鎖線，並與群眾指罵，場面混亂。港鐵中環站也有出口落閘。警方後來將一名白衣男子帶上警車。

至下午1時15分，近百名警員警方發射數發橡膠子彈及胡椒球彈驅散，示威者退至雲咸街及部分畢打街。警方清理行人路，集中在皇后大道中周大福外截查市民，中環環球大廈往置地天橋有十數人被截。警方再舉藍旗，警告在場人士非法集結，呼籲他們散去否則會作出拘捕。

警方再發射胡椒球彈，自皇后大道中向上驅趕雲咸街示威者後，以同一手法驅趕畢打街人群，但中環的示威群眾未有散去，集中在畢打街德輔道中交界，警集中在皇后大道中，藍旗長舉，雙方僵持。警方及後展開行動，有示威者被捕。另有市民吸入胡椒氣體後感不適須到路旁暫避。

警方表示，有群眾佔據中環畢打街一帶的行車線，導致附近的車輛無法駛進街道，現場交通一度受阻。警方並在現場發出多次警告，要求群眾停止聚集。警方正在現場執法，並使用最低所需武力，並要求群眾停止阻塞馬路，盡快返回安全位置及離開。