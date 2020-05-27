賭王何鴻燊喪禮港澳兩地舉行　蔡伯勵後人幫擇日

一代「賭王」何鴻燊昨日(26日)病逝，享年98歲。何家成員昨日在醫院門外指四房人已有共識，會集體處理賭王的後事。何家成員暫未有公布賭王後事安排。不過，據知初步構思，何家除在香港舉行喪禮外，澳門都會辦一個追悼會。

曾為不少名人紅星包括一代名伶新馬師曾、船王包玉剛、歌星張國榮、梅艷芳、羅文等布置靈堂的花店老闆黃源喜(James Wong)今早現身香港殯儀館，並於早上約10時離開。被問到是否為何鴻燊布置靈堂時，他未有正面回答，只說：「你哋影冇所謂，但我唔講得嘢，因為未決定。」問到是否來看睇場地布置，他合十說：「有咩再話你哋知，幫幫手呀。」

此外，有指賭王的喪禮日子，將會由有富豪御用風水師之稱的已故堪輿學家蔡伯勵後人，即他的長女蔡興華為其後事擇日。

而澳門的追悼會選址上，要具象徵性意義，凸顯賭王為澳門賭業的貢獻，何家考慮到當地政商界出席外，還有大批員工前來送別，可能在澳門旅遊塔之外，一些當地標誌性的地點亦在考慮範圍。