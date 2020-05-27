台版陳同佳尖沙咀劫案　台法院判囚10年10個月

台灣台中29歲男子林湯駿去年10月於香港尖沙咀，盜走價值99萬港元名錶後逃回台灣，台法務部曾向港府提出司法互助請求遭拒，事件遂稱「台版陳同佳」案。台中地方法院周三（27日）宣判，依加重強盜罪將其判囚10年10個月，沒收涉事氣槍，及充公不法所得280萬元新台幣（約72萬港元）。全案可上訴。

林男聽聞判決後，向法官表示，被羈押期間姑媽離世，父親中風需於近日做手術，他擔心父子相見時日無多，請求法官批准他保釋；並承諾會戴電子腳鐐和每周向警方報到。惟法院未有回應，宣判後將林男押回台中看守所。

警方調查發現，林男去年預先準備仿Glock 17黑色空氣槍，搭的士前往「經典時計」錶行，以試戴手錶為由，讓店員從櫃內取出名錶。林男隨即將多個手錶搶走，用空氣槍指着職員逃逸。林男當日下午搭飛機返回台灣，將手錶變賣。

台灣刑事局中部打擊犯罪中心於同年11月11日將他逮捕，扣查大量現金和多隻名錶。在偵辦期間，台檢察官張聖傳曾進行境外搜證，並向香港政府請求司法互助，但香港警務處以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕。