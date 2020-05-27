男教師涉襲警　辯稱一直受襲直至被鎖　

一名男教師於去年網民發起「黎明行動」當天，被指在上水的迴旋處駕車慢駛造成阻塞，並於被截查期間襲警一案，今日(27日)在粉嶺法院續審。法庭裁定案件表面證供成立，被告自辯稱當時有警員抱着他的右腳，之後便聲稱被踢中。

被告稱當日他駕車上班時，途經案發的迴旋處，警長鍾宏業打手勢示意他停車。鍾指他駕車時使用手機，要他出示車牌和身份證，他亦照做。惟當他應鍾指示下車期間，鍾突然拉他下車，並將他推向路旁攔杆。他說正在上班途中，鍾罵他：「返工你又喺度兜？你係咪當我哋交通警流㗎？」

此時另一名警員用力扯他頭髮，並爆粗罵他：「和你塞丫嗱？你玩完喇！」而警員一邊說要搜車一邊叫他冷靜，更突然再扯他的頭髮，再有一名警員抱起他的右腳，他即時向後跌，由於他怕被掟落橋遂大叫，此時有警員大叫：「做乜踢我？」被告強調即使有警員被踢，亦非本案事主鍾宏業。

被告又指，他之後再被警員扯頭髮，有人並將他的頭按在地上磨擦兼揸他下陰，又挖他雙眼和打他背部，直至有警員表示已鎖起被告雙手，襲擊才停止。

當日他獲警方安排送院治療，並同意警方將他的車駛走，惟兩日後出院到警署檢查私家車行車紀錄儀，發現裏面的記憶卡不翼而飛，他即時向上水警署報失。

在盤問下，被告承認當日駕駛時有使用車上的藍牙系統和朋友通話，當他按指示停車後，有按電話中止通話，所以鍾才會指他使用電話。