港去年檢受管制魚翅估值達2千萬元　較5年前上升53倍

海關近年檢獲的走私魚翅大幅上升，單就今年4月及5月已檢獲26公噸。

海關近年檢獲的走私魚翅大幅上升，單就今年4月及5月已檢獲26公噸，重量較去年全年高出1倍。環境局局長黃錦星書面答覆議員提問時指，本港過去年5年檢獲受管制漁翅產品的個案、重量及估值，分別上升3.7倍、11.6倍及53倍。

黃錦星指，本港去年檢的受管制魚翅產品共有28宗，較2015的6宗大幅上升3.7倍；涉及鯊魚產品包括長鯊、受管制雙髻鯊、鐮狀真鯊及長尾鯊，共達6452公斤，較2015年的近511公斤大幅上升11.6倍。去年檢獲的受管制魚翅產品估值2070萬港元，較2015年的38萬港元更大幅上升53倍。

黃錦星又指，去年有5宗涉及非法攜帶受管制魚翅入境的個案遭檢控，其中2宗已被判處罰款，其餘 3 宗將於區域法院接受審訊。強調港府一直致力保護瀕危物種，並透過《保護瀕危動植物物種條例》，在本港履行《瀕危野生動植物 種國際貿易公約》。

漁農自然護理署一直與海關緊密合作，致力打擊非法進出口瀕危物種的活動，包括受管制魚翅。近年政府加強打 擊相關走私活動，因此檢獲非法魚翅的數量亦有所上升。

此外，自 2018 年11月起，香港已跟隨《公約》，把4個常見於魚翅貿易的鯊魚品種，即3種長尾鯊和鐮狀真鯊加入《條例》以作管制。新的管制措施亦可 能導致 2019 年檢獲非法魚翅的數量比過往為多。另外，本港乾魚翅的輸入量由2015年的2805噸減少至去年的2 012噸，或反映管制措施的成效。