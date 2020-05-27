老牌英文書店辰衝　遭入稟追租逾371萬元

位於尖沙咀樂道的老牌英文書店辰衝圖書，被舖位其中一名業主指控欠租，遭入稟要求收回舖位。業主聲稱由2016年起便收不到租金，辰衝在2017年曾答應遷出，但至今仍然佔用舖位，業主因此要求法庭頒令辰衝交舖，及清還累積的欠租371萬多港元。

本案原告諾思有限公司，昨日（26日）入稟高院，被告為辰衝圖書有限公司。原告在入稟狀表示，它是被告位於樂道安順大廈地下的書店舖位的兩名業主之一，持有1/3業權。

被告在2005年與原告及另一名業主訂立租約，由同年1月起以月租23.6萬多港元租用上述舖位，租約為期兩年至2006年底。之後雙方雖無再簽署新約，但被告仍然每月交租，因此租約仍然因雙方的行為逐月繼續。按照業權分配，原告可得1/3租金，即每月7.8萬多港元。

原告聲稱，被告由2014年起便不準時交租，並指在2016年6月開始便再沒收過租金。經多次出律師信追討後，被告在2017年4月承諾，會在同年9月交回舖位。不過原告指被告並無遵守承諾，至今仍無交舖，亦無向原告交租，欠租總額至今已逾371萬港元。原告現要求被告清繳上述欠款，並把舖位交回。