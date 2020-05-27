抗疫基金資助獲免稅周五生效　下周三交立會審議

鑑於新冠肺炎疫情帶來前所未見的挑戰，政府成立的防疫抗疫基金先後推出兩輪紓困措施，而《豁免薪俸稅及利得稅(防疫抗疫基金)令》將於周五(29日)刊憲並生效，向由2019/20課稅年度起，就企業或個人於抗疫基金下，獲得的大部分財政資助或援助給予稅務豁免，並將於下周三(6月3日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。

政府今(27日)表示，除部分措施所發放的基金款項沒有稅務後果外，其他措施涉及《稅務條例》所訂的稅務責任仍需要課稅。另外，為使相關企業或個人能充分受惠於抗疫基金的援助，除涉及一般商業活動而並非通過配對安排發放的款項，受惠方將可獲豁免就有關援助繳付利得稅及薪俸稅，如抗疫基金推出進一步措施，政府亦將繼續採取相同原則提供稅務豁免。

因應大部分納稅人開始就2019/20課稅年度填交報稅表，命令將於刊憲當日生效，以及早提供清晰明確的稅務處理安排，而僱主及僱員在報稅表毋須填報相關獲豁免徵稅的款項。就已遞交報稅表的企業或個人，可於命令生效後以書面通知稅務局以修改相關資料，而僱主則須為相關僱員提交修訂的僱主報稅表格。