港版國安法：香港成「動亂之都」　政黨促落實法例恢復經濟

暴疫夾擊重創本港經濟，有導遊反映工作量接近零，原本以為疫情過後可回復正常工作，但示威重現令業界恢復無望。有保安員反映，工作受到「起底」威脅，業界人心惶惶。政黨促請港府盡快恢復社會秩序，透過落實「港版國安法」以恢復本港經濟，保住打工仔飯碗。

任職導遊的袁先生表示，工作量如坐過山車，歐美訪港旅客自去年開始減少，至今年更是零旅客，擔心示威再現，令旅遊業恢復無望。運輸行業代表指，示威期間多區出現堵路，影響司機出行，更影響遊客出遊。保安員王先生指，工作因示威而受到不少威脅，暴徒進入商場後破壞設施，更將保安員及其家人「起底」，令業界人心惶惶，冀落實港版國安法後不會有同類事件發生。

工聯會副理事長梁芳遠表示，旅遊業、零售業去年損失1200億港元收入，業界自去年6月受示威及疫情打擊，「由少遊客到無遊客」，料有300至400間旅行社已倒閉，另有1000多間開業無期，「個個嗌晒救命」，形容是黑暴造成的結果。有零售店主向她反映，原以為可在疫情後恢復正常業務，但示威重現，生意再受打擊。

工聯會權委副主任鄧家彪指，黑暴剝削市民言論自由，人身安全受威脅，本港更由動感之都，成為動亂之都，市民冀社會安定及安寧，支持成立「港版國安法」。