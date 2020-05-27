政府部門、公共機構貪污投訴　今年首4月升4%

廉政公署今年首4個月接獲的貪污投訴數字雖較去年同期下跌，惟有關政府決策局/部門及公共機構的貪污投訴較去年同期均上升4%，分別由191宗上升至199宗，以及由51宗上升至53宗。

至於接獲整體的貪污投訴（不包括與選舉有關的投訴），較去年同期下跌20%，由719宗跌至578宗；可追查的投訴由537宗減至446宗，下跌17%。跌幅主要來自私營機構，由477宗跌至326宗，下跌32%，當中尤以樓宇管理業、金融及保險業及建造業等3大界別的投訴跌得最多。

另外，去年11月的區議會選舉在社會動盪的情況下完成，截至今年4月底，廉署共接獲644宗關於2019年區議會選舉涉及《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴，當中179宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述、115宗有關對候選人施用武力或脅迫手段、108宗關於賄賂選民或其他人、63宗涉及在選舉中作出與投票有關的舞弊行為，另有60宗涉及關乎選民的欺騙性行為。

檢控數字方面，去年有23人因涉嫌干犯選舉罪行而被檢控，牽涉4宗案件，當中2人被定罪，另55人因干犯輕微的選舉罪行而接受警告。在被檢控的人士中，共17人涉嫌在2016年立法會選舉的一個功能界別選舉中參與賄選及「種票」勾當，有關 案件正在等候審訊。