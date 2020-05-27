港版國安法：擬涵蓋危害國安「活動」　港區人大稱令條例更周密

全國人大明日(28日)表決「港版國安法」，事件引來各界高度關注。消息指，草案可能會修訂字眼，涵蓋危害國安的「行為和活動」，議員田北辰擔心有關修訂會令市民更憂慮，港區人大代表吳秋北認為只是將條例寫得更周密。

有關草案一共有7條，其中第6條是授權人大常委會立法防範、制止和懲治發生在香港任何分裂國家、顛覆國家政權、組織恐怖活動等「嚴重危害國家安全的行為」。據知3000名人大代表審議後，有人建議在草案後面加上「和活動」三字、並於第3條要求特區行政、立法、司法機關依據法律制止「危害國家安全的行為」中，亦同樣改動加上「和活動」。

在港區人大開會討論修訂文本提出反對加字的田北辰質疑，「如果我本身參加一個已獲批准嘅和平示威遊行，但突然間出現暴亂、恐怖活動，咁應該計『行為』定係『活動』呢？計『行為』就同我有關，但計『活動』就無事。」他認為會增加不明朗因素，又指《基本法》23條提到叛國、分裂國家、顛覆政府，都是提「行為」，無寫上「活動」，認為港區國安法應看齊。

吳秋北則認為只是想法律上界定更周全，又指條例並非《基本法》23條加辣版，強調公安條例已列明暴動罪的定義，無論你個人做了甚麼，但你在暴動活動當中，其實已經是參與了暴動。

正在北京的的港區全國政協、律師會前會長蘇紹聰，引述國務院副總理韓正及全國人大常委會副委員長王晨的講話解釋，指香港有自己的一套法律制度，人大常委會在制訂相關法律和執行機制的時候，不會將內地那一套法律制度和執行機制照搬到香港。蘇又引述指，人大常委會諮詢香港基本法委員會的意見，並嚴格遵守「一國兩制」安排，根據《憲法》和《基本法》辦事。

此外，國務委員兼外長王毅與吉爾吉斯外長艾達爾別科夫通電話時指出，港版國安法只針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港高度自治及港人的合法權利和自由，不影響外國投資者的正當權益，只會使香港擁有更加完備法律體系，更加穩定社會秩序，有利於維護一國兩制，認為一些國家出於偏見進行無端指摘，中方堅決反對這種干涉中國內政的行為。

艾達爾別科夫表示，吉爾吉斯將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國政府為維護國家主權和安全穩定採取的措施。