向探監者索取鵝髀燒鴨　懲教助理罪成保釋候判

一級懲教助理於去年農曆新年期間，涉嫌向來探監的囚犯母親索取一隻燒鵝髀及收受一隻燒鴨，因而被控訂明人員索取利益及收受利益兩罪。觀塘法院裁判官經審訊後，今（27日）裁定被告兩罪罪名成立，斥他身為資深公務員，理應熟知誠實守則，但他沒有遵從懲教署制訂的指示，嚴肅地檢查探監人士的物品。裁判官讓被告保釋至6月11日，等候其社會服務令報告後判刑。

55歲被告尹志亮，報稱退休人士，案發時是壁屋懲教所探訪組主管，負責監察及接待探訪壁屋囚犯的訪客。控罪指，被告身為訂明人員，於2018年2月15日（年卅晚）向朱妙雲索取一隻燒鵝髀；尹另被控於2018年2月17日（大年初二）從朱接受一隻燒鴨。

被告今日接受控方盤問時，同意探訪室等待區有紙箱載垃圾，惟他表示不會把食物扔進紙箱內。控方又指，被告由離開崗位至進入更衣室花了近半小時，但兩個地方的距離其實不遠，遂質疑被告其實是去吃燒鴨。被告否認，說自己當時只是去了飯堂看電視，然後才回更衣室內把燒鴨扔掉。

裁判官裁決時則指，特赦證人朱妙雲的供詞可信，未有誇大其詞。相反，被告的供詞並不可靠，他當時未在同事面前即場檢驗塑膠袋內的燒鴨，反而是把塑膠袋帶到一旁，此做法不妥。而他亦沒有遵從懲教署指引，即若探監人士把違禁品帶進監獄範圍內，須命令他們立即把違禁品帶離，或是由懲教人員協助他們將違禁品放進儲物櫃內。

裁判官又指，被告趁午休時把燒鴨藏在手上的雨褸內，是刻意隱瞞其行為。而他的供詞與事實亦有出入，因當天探訪室等待區，其實是有人負責清理垃圾。