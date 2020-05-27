超雲猷亨尚未成家立室　成賭王何鴻燊未了心願

一代賭王何鴻燊昨(26日)離世，享年98歲，惟他仍有心願未了，就是三房長女何超雲和四房兒子何猷亨尚未結婚，在17名子女中，最讓他牽掛。賭王向來喜歡人多熱鬧，近兩年三房、四房子女包括何猷啟、何超盈和何猷君都紛紛榮升爸媽，為何家開枝散葉，何猷啟與太太Gigi更兩年抱兩，生了兩名女兒，之後超盈誕下一女「荷包蛋」，而何猷君與內地名模奚夢瑤更一擊即中，為何家添首名男孫何廣燊，滿足賭王抱孫的心願。

對於超雲，賭王尤其明白做賭王千金的冠冕有壓力，其實自從超雲與陳山聰分手後，飽受情傷，令她情緒起伏，由從前經常出入Ball場的社交風頭躉，變成宅女。超雲對父親十分孝順，自從賭王入院後經常探望，在賭王危殆期間，兩度折返醫院陪伴，而作為父親的賭王，則對女兒的終身大事牽腸掛肚，絕對可以理解。

至於何猷亨是何家男丁之中唯一仍是單身族，去年賭王生日，超盈和猷君分別帶子女見賭王，當時賭王曾透露希望猷亨能夠早日成家立室的心聲，讓他再抱更多孫子。其實猷亨與藝人陳瀅低調發展多時，感情亦到談婚論嫁階段，據知猷亨更曾帶陳瀅見四太和賭王，不過感情事好難講，最終臨門一腳，分手收場，至今猷亨感情仍「冇着落」。