猷君社交網上載兒時家庭照　懷念亡父何鴻燊

何猷君在社交網上載小時候的家庭合照，並留言貼上「痛哭」表情符號。

一代賭王何鴻燊昨日(26日)病逝，享年98歲。賭王幾房家屬昨午齊集醫院門外交代賭王死訊時，何家成員難掩傷感。四房兒子何猷君今日(27日)亦在社交網上載小時候與爸爸、媽媽梁安琪及哥哥何猷亨的家庭合照，並留言貼上「痛哭」表情符號，其太太奚夢瑤亦回覆「心碎」的表情符號，表達哀傷心情。

何猷君向來出名孝順，他去年更極速於5個月內完成「兩大任務」，先於5月在媽媽旗下商場向奚夢瑤求婚，7月領證結婚，再於10月為何家誕下男長孫，一圓爸爸抱男孫心願。有指賭王更親自為孫仔取名，將自己的「燊」字由長孫繼承，並根據族譜以「廣」字取名，故命名為「何廣燊」，而猷君亦寄語兒子能像爺爺一樣，成為對社會有貢獻的傳奇人物。

惟當時有網民質疑他趕生仔分身家，他即回應指：「錢早就分完了，去看看新聞吧」，並指只是完成爸爸未能完成的遺憾，強調有沒有生兒子也夠錢花。他又透露爸爸住院時曾表示想打網球，但手部已舉不起來，猷君即買了小朋友用的球拍，二人在醫院走廊打網球，相當溫馨。