中原地產3代理涉騙佣金5400元被廉署檢控　周五提堂

廉政公署今日(27日)落案起訴中原地產3名前任及現任地產代理，控告他們涉嫌訛稱其中1人有份參與1宗住宅物業租賃交易，串謀詐騙公司佣金5400港元。3名被告將於本周五(29日)在西九龍裁判法院答辯。

郭淑賢(49歲)，中原地產前地產代理；朱康聯(34歲)，及黃育強(34歲)，均為中原地產的地產代理，同被控1項串謀詐騙罪名，違反普通法。

控罪指郭淑賢、朱康聯及黃育強涉嫌於2018年7月25日至8月17日期間，一同串謀欺詐中原地產，不誠實地向該公司虛假地表示，朱康聯為2018年7月一宗涉及大角咀一個住宅物業的租賃交易的洽商者，因而誘使及導致中原地產向朱康聯支付逾5400元的佣金。據報3名被告的虛假陳述，導致中原額外支付佣金逾2200港元。

另外，廉署今日落案起訴中國藝術金融控股有限公司前項目統籌及營運經理林焯豪(32歲)，及大紅飲食設計顧問公司僱員郭振聲(43歲)，指2人涉嫌就裝修工程串謀詐騙，涉款價值35萬港元，將於本周五(29日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

中國藝術金融在香港持有中金國際(香港)拍賣有限公司，中金國際於2018年初在灣仔一幢商業大廈租用1個辦公室，並委聘大紅把單位裝修為陳列室。有關裝修工程在同年中旬中止，中金國際其後指派林尋找另一間承辦商，在租約結束前把半完成的陳列室恢復原貌。

控罪指林焯豪及郭振聲於2018年8月1日至10月4日期間，一同串謀詐騙中金國際，不誠實地用另一間承辦商作為大紅的替代，藉此競投上述陳列室的還原工程；及虛假地表示該承辦商提交的報價，是透過競爭過程取得的真競爭報價單，2人涉嫌藉此致使中金國際把該項還原工程以35萬港元判給該承辦商。