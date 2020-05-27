元朗南規劃研究8年終完成　首批居民2028年才遷入

元朗南發展旨在成為一個可持續的新市鎮擴展部分，重點善用100公頃棕地。

早於2012年開始研究的元朗南房屋用地規劃，規劃署與土木工程拓展署終完成勘查研究，最新發展時間表是預計到2028年才有首批居民遷入，比原定計劃遲了1年。

研究報告指出，元朗南發展旨在成為一個可持續的新市鎮擴展部分，重點善用100公頃棕地。元朗南發展區可以提供約32850個新建住宅單位，容納約98700名居民及提供約3630個就業機會。若計算現時約2400名居民和約100名於鄉村遷置地帶人口，總人口將達約101200。

報告指，考慮到元朗南地區現有基礎設施的限制，特別是當地居民長期關注的現有道路網載運量，以及要確保100公頃受影響棕地作業能有序地調遷，並安置合資格受影響人士，元朗南發展需要足夠基礎設施支緩各階段逐步實施。

當局預計居民將分階段遷入，第1階段是2028年，第2階段是2033年，第3、4階段是2038年。發展時間表已考慮到大眾對公營房屋及重置棕地作業的殷切需求，建議先落實公庵路北邊的公營房屋及配套設施，回應民間對房屋供應短缺的訴求。

報告指出，有見整體房屋土地短缺，可考慮進一步提升第3及第4階段內的土地發展潛力，但關鍵將取決於元朗南對外交通容量，例如連接新界西北和市區的策略性11號幹線。這兩個階段下的發展密度，有待11號幹線的研究結果才可再作探討。

報告又建議將元朗公路及唐人新村之間的11公頃用地劃作容納棕地作業的多層樓宇發展，以及露天貯物用地，以整合棕地作業，包括部分受影響的棕地作業者。