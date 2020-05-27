國歌法恢復二讀辯論　建制狠批攬炒派自招惡果

立法會會議進入《國歌條例草案》二讀辯論階段。《國歌條例草案》法案委員會主席、議員廖長江發言時表示，委員會舉行17次會議，討論時間超50小時包括舉行1次公聽會，但因修例風波及內會停擺導致草案擱置至今。廖認為條例草案整體爭議性不大，但部分市民對草案認識有偏差，指政府有責任解釋草案，以釋除公眾疑慮。

廖長江指，議員宣誓就職時需要唱國歌，有議員認為變相是「隨意DQ(取消議員資格)」，他指該說法本就是「偽命題」，強調參選宣誓本應擁護《基本法》及一國兩制，澄清不熟悉普通話並不代表有侮辱國歌的企圖，反問「何來DQ？」廖又希望議員學好普通話，指民主派議員不應「逢中必反」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指出，西方的民主國家都設有《國歌法》，強調市民本應尊重國歌。謝指2015年一場足球賽中出現球迷「嘘國歌」的情況，批評該行為嚴重損害國家尊嚴。謝又指，如不是因為有人鼓吹違法達義、煽動年輕人侮辱國家、傷害國家感情，未必需要有今次立法。

議員陳淑莊形容，香港每日都有「新的紅線」，指條例中帶有意識形態，與資本主義及「50年不變」有差距。陳又指，市民並不是因誤墮法網而感到擔憂，而是擔心行政機關將條例「用到盡」，導致市民的自由不再受到保障。