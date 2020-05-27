放寬2元乘車優惠無期　梁美芬促羅致光勿再拖延

政府今年1月宣布，將2元乘車優惠計劃合資格最低年齡由65歲下調至60歲，惟政府卻遲遲未公布具體時間表，經民聯議員梁美芬擔心相關政策實行無期，今日(27日)於立法會大會提出口頭質詢，要求局長交代在本年度會期結束前，可否向財務委員會提交有關撥款申請，讓60至64歲人士盡早享用2元乘車優惠。勞工及福利局局長羅致光指，局方及運輸署已要求顧問公司提出切實可行的方案，以貫徹落實建議。

羅指，政府待顧問公司在年中提交檢討報告後，會公布把2元乘車優惠計劃的合資格最低年齡，由65歲下調至60歲的安排，又強調當局無拖延實施，指計劃檢討已進行多時，強調制度「牽一髮，動全身」，並非簡單可調低合資格年齡下調，例如如果紅巴未有納入計劃下，就下調合資格年齡，或令紅巴客量下跌3至4成，導致紅巴公司結業，需要全面考慮。

梁美芬概嘆，收到不少60至64歲人士查詢到底何時可以享受2元乘車優惠，但政府卻一再回應指「要研究再研究」，促請政府不要拖得就拖「唔好講咗當做咗」，事實上只是與65歲長者一樣的優惠，不明白政府為何需要這麼長時間才能夠推出計劃。