以內地假學歷入職關員　男子認用假文書候判

年輕男子2017年以兩張虛假的內地大學英語學歷，成功向香港學術及職業資歷評審局申請本港學歷認證，令他可以相等於香港文憑試五科合格的成績獲聘海關關員一職，直至有匿名信告發。該男子今（27日）在東區法院承認兩項使用虛假文書副本罪，裁判官稱案情嚴重不排除判監，暫准他保釋至6月15日等候背景及社會服務令報告始判刑。

被告林天鵬(25歲），被控於2017年8月16日及2018年1月4日，明知一張據稱由中華人民共和國高等教育部發出的大學英語四級考試成績報告單，以及一張全國大學英語六級考試成績報告單屬虛假，而使用該文書的副本，意圖使香港學術及職業資歷評審局及香港海關接受為真文書副本。

控方案情指，被告在2017年7月用電郵將上述兩張虛假的內地大學英語學歷寄予香港學術及職業資歷評審局，以申請本港學歷認證，局方同年10月向被告發出相等於香港文憑試五科合格的成績認證，被告在12月以此證明申請海關關員一職。

到2018年6月，評審局收到匿名信指被告用假學歷申請認證，遂要求被告提交進一步證明，惟他回覆想取消認證。局方調查後發現指控屬實，於7月聯絡被告並提醒他早前發出的學歷證明已無效不可使用，但被告未有回覆，8月更成功入職海關關員，事件最終報警處理。

海關在2018年12月始收到公務員事務局通知將被告停職，去年2月正式將他解僱，被告在海關工作6個月共賺取了共14萬3千多元薪金。被告被捕後在警誡下承認犯案，指涉案假學歷是2015年以人民幣400元在內地購得。

辯方求情指，被告自小父母離異，他跟隨父親生活，有感父親工作困難，希望自己可找一份穩定的工作才會犯案，他願意賠償騙來的全部薪金。辯方又指被告遭海關解僱後沒有放棄自己，繼續進修英文並報考了英語水平測試，現時任職文員。