居警察宿舍少女涉收毒品郵包獲撤控　裁判官雖不認同但批准

居於青衣已婚警員宿舍的少女，被指去年底收取一個內藏市值200港萬元K仔的毒品郵包，因而被控販毒罪。控方早前申請撤控，裁判官要求律政司派代表到庭解釋理據，案件今天（27日）在沙田法院再訊。律政司認為現有證供沒有合理定罪機會，所以申請撤控，但裁判官鄧少雄認為，若陪審團獲正確引導，將很大機會將被告定罪，直言不同意律政司決定，但因律政司的檢控決定不應被干擾，只好批准控方申請。

22歲女被告高可晴，原本被控於2019年12月12日，在沙田顯徑郵政局側門外，販運2.96公斤氯胺酮。控方案情指，涉案郵包來自法國，收件人是被告，有郵差把郵包派遞上門，但沒有人收，於是留下通知卡，被告稍後到郵政局領取該郵包時被拘捕。警誡下她承認有一個不知名男人叫她收郵包，她亦覺得該些物品似是毒品。

律政司代表指，過往亦有涉及毒品郵包的案件，但每件案的情況不同，經重新考慮過被告是否知道郵包內有毒品後，控方認為相關證供薄弱，現有證供並不足以達致合理定罪機會，申請撤回控罪。

裁判官則認為，案情重點是「不知名男人」的存在，控方不清楚該男人的角色為何，他向被告說過甚麼，有否討論如何交收等資料，故應交由陪審團決定。控方重申經參考過以往經驗，專業判斷就是本案難以達致一貫合理定罪標準。裁判官則指，過往和毒品有關的案件中，有人因為持有毒窟鎖匙或者是身為單位承租人便被起訴。

控方則指本案唯一證供，是被告提取了涉案郵包，沒有證據顯示她知道裏面是甚麼。裁判官認為該男人和被告的關係才是本案重點，若控方繼續檢控，被告可在初級偵訊中挑戰控方案情，控方若要撤控，也應留在初級偵訊程序中，而非在現階段。

裁判官直言不同意控方決定，可是律政司決定告與不告，其決定不會被干擾，但法庭認為陪審團在正確指引下，很大機會判被告罪成，過往亦有很多人因單單管有單位鎖匙或租約便被起訴。控方則重申每件案件的情況不同。裁判官聞言回答：「隨便你啦。」指法庭已表達關注，最終批准控方撤控申請。