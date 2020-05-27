網民熱話：細路哥睇戲除口罩歎爆谷　家長呃Like捱轟

小朋友違規在戲院飲食，其家長被網民斥明知故犯，行為極不負責任。

疫情漸受控，戲院在特定安排下恢復營業，但偏偏有人公然違反規定！前日(25日)有家長帶小孩看電影期間，竟讓小孩在影院內除口罩享用爆谷，期間任由小孩將口罩放在扶手，完全罔顧疫情。該名家長事後將「偷食照」上傳至社交平台企圖「呃Like」，終惹來網民圍攻。

從Facebook專頁「生仔要考牌系列」發布照片所見，電影開始前，影院電燈尚未關上，小孩便齊齊摘下口罩，享用手上用膠袋包起的爆谷，期間有女童將口罩放在座位扶手上，而照片上方其他觀眾，全部都乖乖戴上口罩。發文者指，該名家長明知戲院不准飲食，卻明知故犯，更炫耀自己為小朋友預早準備了爆谷，質疑對方「點解人哋唔畀你做，你偏要做？睇戲唔食嘢係咪會餓死？」

有網民指理解小朋友不能專心，惟在防疫期間違規就是不對，「明知小朋友坐唔定，要靠食嘢先解決到，就咪鬼帶佢哋去睇戲啦」、「睇戲用眼睇，防疫期間食乜嘢？」網民認為該家長行為變相「禍害」自己子女，「中咗肺炎真係多謝阿爸阿媽...」。

網民有話說：

Kitty Wong：呢啲應該要通知戲院，請家長合作

Yi Kit Siu Ming Chan：唔識教育重會害死自己小朋友！

Hodi Ma Ma：大把家長帶小朋友去公園照玩，完全同平時一樣，復課你都咪話唔驚

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