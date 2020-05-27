連續49天無新增確診個案　政府爭取下月推外地返澳措施

澳門連續49天沒有新增新冠肺炎個案，山頂醫院醫務主任羅奕龍今(27日)表示，所有患者已康復出院，仍有5人接受康復期隔離。雖然澳門疫情已緩和，但他指政府目前未有明確和具體時間表恢復正常通關。另外，當局又希望在6月中下旬推出措施，協助海外澳門居民返澳，惟稱派包機機會不高，抵澳達後亦須進行14天醫學觀察。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好指，最近2日新增47人需要醫學觀察，累計需接受醫學觀察的入境人士為4582人。

旅遊局執照及監察廳廳長陳露稱，在皇庭海景酒店接受醫學觀察的人士共239人，當中包括27名外僱，144名澳門居民和68名旅客。她續指，據政府現時了解，有400多名海外學生想返澳，他們分布在30個國家和地區，估計大部分於6月中下旬學期結束，因此當局希望在6月中下旬推出措施，協助海外澳門居民返澳。

至於具體措施則取決於與其他地區商討的結果，並將在落實後公布，但陳指派包機接返的機會不高，強調政府歡迎海外澳門居民回澳，又稱政府已準備好面對疫情帶來的挑戰，目前會先做好醫學觀察酒店及醫療機構的準備，計劃由外地返澳人士均須進行14天的醫學觀察，尤其在高危地區返澳人士更會直接入住醫學觀察酒店，以做好社區安全工作。

另外，羅奕龍指由於部分預約核酸檢查時段需求不多，明(28日)起北安病毒核酸檢查站將調整服務時間為早上10時至下午7時，山頂醫院病毒核酸檢查站則維持不變，即早上9時至下午5時，政府將因應預約檢測人需求調整服務時間。