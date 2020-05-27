「配偶」不能自動繼承遺產　男同志提司法覆核

男同志於去年就同性婚姻權益入稟申請司法覆核，挑戰香港遺產法，稱其丈夫的配偶地位不獲法律承認，因此除非他預立遺囑，否則其丈夫無權繼承其遺產，認為屬歧視和不合理限制其產權，要求法庭裁定有關規定違憲。高院今日開庭審理有關申請，法官周家明聽畢與訟雙方陳詞後，決定押後裁決。

申請人吳翰林於2017年初在倫敦註冊結婚，他今沒到庭旁聽，其丈夫李亦豪則有現身法庭。

代表申請人的資深大律師鮑進龍指，根據英國婚姻訴訟的法例，申請人有責任為配偶提供贍養費，英國法院對他頒布的贍養費命令，據香港法例可在香港強制執行，因此申請人所締結的婚姻，在香港是具有跟異性婚姻相類的法律效力。

本港現行法例規定，無遺囑者的遺產繼承權的優先次序，最優先的是死者配偶，然後依次輪到子女、父母、其他親戚，最後歸入政府；而政府有酌情權向死者的受養人提供供養。

政府一方就指，申請人只要預立遺囑，便可將指定比例的遺產分配給配偶，解決遺產繼承的次序問題。而多項本港法例上「配偶」的定義具連貫性，都是理解為一男一女所締結的婚姻，因此政府維持傳統婚姻的定義是合理的。

不過申請人一方反駁，有不少人其實沒有立遺囑，原因可能是年紀尚輕，亦可能是負擔不起高昂律師費。況且就算有遺囑，對同性婚姻的保障仍不足夠，在生的愛侶由於未符傳統「配偶」的定義，據《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》，若他要從遺產取得贍養費，就必需證明他過往是在經濟上依靠逝世配偶，相反異性婚姻則沒此需要。