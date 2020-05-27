旺角入夜後聚集人群未散　示威者焚燒雜物堵路

《國歌條例草案》於今日(27日)恢復二讀辯論，有網民發起於今午在九龍區遊行，在旺角彌敦道近亞皆老街交界集合，遊行至尖沙咀鐘樓，事件其後演變成衝突，直至晚上仍未結束。示威者多次焚燒雜物堵路，至少1人被捕，銳武裝甲車及水炮車一度到場戒備。

晚上近7時，警員在西洋菜南街及豉油街交界制服兩名男子，期間疑施放胡椒噴霧。晚上8時許，旺角仍有人群聚集，警方一輛水炮車及一輛裝甲車駛至旺角彌敦道。

晚上8時45分，有人在旺角花園街與奶路臣街交界焚燒雜物，現場火光熊熊及冒出黑煙，堵塞道路，警員隨即趕至，有警員取出小型滅火筒，向起火雜物噴射。其後，消防到場將火救熄。未幾，又有人在西洋菜南街近亞皆老街燒雜物，並在亞皆老街及西洋菜南街交界佔路，大批防暴警遂走出彌敦道與亞皆老街交界，向路中示威者方向舉起藍旗，隨後衝向人羣，並發射胡椒球彈作出驅散。警方在花園街一商場外拘捕一名男子，消息指警方懷疑有人早前在附近焚燒雜物。

此外，黃大仙警區應變部隊於晚上約7時15分，在黃大仙龍翔道附近巡邏，期間發現兩名男子形迹可疑，遂上前截查，並在他們身上檢獲1個士巴拿、1個鐵鉗、1對手套、2罐噴漆及1個以毛巾包住的石油氣罐。兩名分別19歲及22歲男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。