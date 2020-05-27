深水埗昌新里廢橋棄用多時　運輸署終跪低允拆橋

荒廢行人天橋過去屢成露宿者聚居地，為人詬病。當中深水埗昌新里天橋曾遭露宿者佔用，衞生環境惡劣，至前年7月政府安排所有露宿者遷離後開始「封橋」，有區議員今年3月動議將天橋拆卸，惟當時運輸署仍斷言沒有清拆計劃。事隔2個月，該署終於「跪低」同意拆橋，工程最快明年首季展開，料約8個月內完成。

昌新里行人天橋早於1990年落成，橫跨欽州街西及昌新里，深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會明天討論拆橋建議，運輸署提交文件指，經審視車流及人流情況後，認為該橋附近的交通燈行人過路處已足以應付行人需求，指該橋已無實際需要。而最具土地使用效益的方案就是拆卸整條行人天橋，拆卸工程將由路政署負責，目前運輸署正與路政署商討工程細節。

建橋是因有大量車輛由西九龍走廊支路通往欽州街西，為保障過路安全而建造，惟隨着支路於1998年開始停用，以騰出空間興建富昌邨後，車流大減，同時附近設有交通燈行人過路處，使用天橋的行人趨減，多年來屢遭露宿者霸佔。天橋曾於2015年發生火警，至前年發生從橋上投擲大型雜物案件，對交通構成危險。深水埗區議會前年及今年3月，2度討論拆橋。