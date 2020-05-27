不滿改計薪方式　約200名外賣員聚集「戶戶送」中環總部抗議

新冠肺炎疫情下不少巿民外賣食物減少外出，外賣服務平台「戶戶送」(Deliveroo)日前更改旗下外賣員的計薪方式，引起大批外賣員不滿。約200名外賣員今午一度在「戶戶送」中環總部抗議，要求該公司收回決定。

昨日(26日)多名「戶戶送」外賣員聚集在中環碼頭一帶商討發起工業行動後，今日(27日)中午約12時半，再有200名外賣員聚集在「戶戶送」位於中環砵典乍街的總部樓下，要求與資方代表會面，取消新的計薪方式。

據悉，「戶戶送」視外賣員為自僱人士，舊計薪方式設有繁忙時間薪金保障，電單車手每張單可獲最少50港元，「步兵」可獲35港元，並不限每周訂單下限；但新計薪方式則列明外賣員在一周內若接受超80%訂單，該周所接受訂單才會有額外獎金，有外賣員指新制變相令收入減少30%。

由於現場聚集人士眾多，事件擾攘約2個小時後，有警員到場了解情況，並陪同員工代表上樓與資方商討，但該代表及後稱資方高層不在公司，未能商討，而警員則要求聚集者離開。

戶戶送發言人回覆指，上星期起已就新計薪方式，與逾千名外賣員溝通，包括安排負責人與外賣員代表會面。發言人表示，就今日有外賣員在總部聚集表達意見一事，戶戶送未有通知或要求警方介入，而勞資雙方代表亦於今日下午在總部內會談，資方本星期內亦會繼續與外賣員代表洽商，尋求最理想合作模式。