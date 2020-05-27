公開全部選民資料屬侵權　選管會將限制查冊

上訴庭今正式頒令，不讓選民選擇要公開的個人資料，屬侵犯私隱和選舉權。

香港警察隊員佐級協會去年申請司法覆核，要求禁止選舉管理委員會公開讓公眾查閱選民登記冊的選民姓名地址等個人資料。上訴庭上周判協會上訴得直，今天（27日）在進一步聽取與訟各方陳詞後正式頒令。而選管會則表示今年立法會選舉前，僅會開放兩間查閱資料中心，只有政府新聞處新聞發布系統的登記用戶及其員工，才可以傳媒身份查冊。

今天上訴庭並無在庭上將判令的全部內容讀出，僅表示大致依據選管會一方的草擬本作基礎，略作修訂判決。據知判令遵循上星期的判決書，聲明現行的選舉條例中，不給予選民及選管會權利選擇是否將全部個人資料公開，是對私隱權和選舉權不合比例的侵犯。此外判令亦表明，候選人、政黨及新聞機構有權查閱全部資料。

而選管會一方的大律師就表示，在今年的立法會選舉前，會將供市民查閱資料的中心減至港島九龍各一間，並只容許有政府新聞處新聞發布系統的登記用戶及其員工，才可以傳媒身份查冊。記者組織對此表示異議，指會將自由身記者摒諸門外。對此上訴庭不表意見，要求各方自行商議。