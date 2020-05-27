政Whats噏：唔怕畀外國制裁　葉劉：最多咪唔去英美

針對「港版國安法」，多名美國議員話會推動法案制裁影響香港自治嘅中國官員。身為行政會議員嘅議員葉劉淑儀驚唔驚畀外國制裁呢？葉劉今日(27日)話一啲都唔驚，仲相信首當其衝嘅係中央政府官員，而如果制裁香港嘅話，亦會係問責團隊官員首先被制裁，佢相信議員角色好少，又話自己最多咪唔去英國、美國等地。

對於中央政府上星期宣布推出「港版國安法」，葉劉認為美國或者會擔心香港嘅高度自治受損，但未必可以依照上年通過嘅《香港人權與民主法案》制裁香港。佢解釋，根據上次交流，美國國會一位政策專家嘅講法，因為香港目前並無好似法案內容提到嘅非法移交、非法禁錮、酷刑，以及嚴重違反基本人權嘅情況出現，所以香港根本去唔到被制裁呢個地步。佢又話，由於「港版國安法」係中央政府制訂，而唔係特區政府官員話事，理論上香港嘅官員唔會受到制裁。

葉劉又自爆有個英籍香港居民成日寄電郵畀佢，內容主要都係話要制裁佢，其中講到葉劉透過眾籌，控告今年初發起罷工要求政府封關嘅前線醫護人員，但佢就堅持自己只係幫嗰啲受醫護罷工影響嘅病人，申請法援追討賠償，又反駁就算醫護有罷工權益，病人亦同樣有自身權益，遇到唔同意嘅講法一樣會喺電郵反駁對方。