政Whats噏：公廁投訴多　食環署做嘢甩漏

香港公廁嘅衞生程度之差，簡直係臭名遠播，更加係臭出國際，有議員仲講過要搞「公廁革命」。食物環境衞生署被鬧爆管理公廁不善，就連審計署報告都鬧公廁翻新太慢等等，食環署一味話會改善，但效果係點？就連改善嘅速度都係龜速嘅，真係唔知署長劉利群點做嘢？

審計署曾發表報告踢爆食環署管理約800百間公廁中，有25%已超過10年冇翻新、11至18年冇翻新嘅更佔20%，同時冇喺過去10年納入翻新計劃，包括29間使用率高嘅公廁。

有議員今日(27日)喺立法會提出書面質詢，話喺疫情下，政府呼籲市民要勤洗手，同埋如廁後蓋上廁板先沖廁，以免散播病原體，但佢就收到抗訴，話荃灣1個公廁完成咗優化工程後竟然冇沖廁水供應，直至佢轉介投訴後先得到解決。呢個公廁嘅問題可能只係冰山一角，所以嗰位議員就追問政府計劃喺2019至2020年度起嘅5年內用6億港元推行優化公廁翻新計劃，政府監管能力成疑。

食物及衞生局局長書面回覆都係耍官腔，例牌交代巡查嘅次數，例如旅遊景點嘅公廁，食環署每日最少巡查1次，人流稀少嘅公廁就會每日同隔日進行巡查，偏遠位置同人流唔多嘅公廁，就會按實際情況決定合適嘅巡查次數。咁講，即係話食環署冇偷懶（口架）！

既然講到食環署做到足，咁應該冇投訴喇！咁又錯晒喎，事關，投訴數字連續3年都2000宗以上，由2017年至2019年，食環署接獲嘅投訴，分別係2913宗、2626宗同2367宗，主要涉及公廁服務、管理同氣味。睇返啲數字，大多係投訴服務同管理，3年以嚟都高達2000幾宗，而涉及氣味嘅投訴雖然佔少數，但就有上升趨勢。

雖則公廁嘅整體投訴數字有下降嘅趨勢，但跌幅好少，都唔夠10%，有啲地區仲出現反彈，例如油尖旺，喺2017年收到306宗投訴，2018年跌至188宗，但到咗2019年又增至192宗，又例如中西區，喺2017年收到301宗，2018年就降至220宗，到2019年就增230宗，睇吓北區，由2017年嘅166宗，2018年增至214宗，2019年就增至255宗，即係幾年嚟收到嘅投訴不斷上升。呢啲數字反映咗乜嘢？就係食環署做得唔好囉，若果公廁嘅服務同管理做得好，又點會有投訴吖！

其實，公廁環境惡劣、衞生同服務差，已令市民嘅怨氣爆燈，政府話用幾億港元去做優化翻新工程，但優化咗嘅公廁竟然冇沖廁水，衞生好得去邊，即係叫市民唔好用啫！