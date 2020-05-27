港版國安法：全國政協斥大律師公會蓄意誤導市民

香港大律師公會前日(25日)就「港版國安法」發表聲明，質疑人大常委會無權力以《基本法》第18條的機制，將港版國安法納入《基本法》附件三。港區全國政協委員今(27日)發聲明回應，批評公會說法無法律依據，罔顧事實，缺乏基本邏輯常識，是對香港社會不負責任和蓄意誤導。

聲明批評大律師公會對草案妄加揣測，完全拋棄法律專業團體的嚴謹及求實精神，奉勸公會以絕大多數香港居民的利益為依歸，不要再刻意誤導市民。聲明又重申，中央授權香港為國家安全立法，但從來無放棄中央本身的事權，亦對維護國家安全有最高的權力及最終的責任，強調中央授權全國人大立法，是具有充分法理依據，完全合法合憲。

大律師公會前日的聲明提到，《基本法》列明立法會是香港的立法機關，能依照法定程序制訂、修改和廢除法律等，且港版國安法涉及《基本法》第23條涵蓋的範圍，理應由香港自行立法。公會亦關注，中央根據需要在香港設立履行維護國家安全相關職責的機構，是否以香港法律行事、受到規管及有執法權力，而權力是否受香港現行法律及《基本法》第22條限制，認為當中非常含糊不清。