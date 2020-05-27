國歌法恢復二讀部署　建制死守泛民文鬥

立法會今日(27日)恢復二讀辯論《國歌條例草案》，由於網上發起包圍立法會，建制派吸取去年「612」無法進入大樓開會的教訓，為免重蹈覆徹，進行全面部署，包括通宵留守立法會，以確保可以準時開會，順利恢復草案二讀辯論，做到萬無一失。至於民主派方面，消息指他們會放棄以往不守規矩甚至衝擊的做法，會選擇「文鬥」。

去年6月12日立法會就《逃犯(條訂)條例》準備恢復二讀辯論，大批示威者包圍立法會，導致建制派議員需在警署等候，最終仍無法返回立法會開會。建制派擔心今次國歌法重蹈覆轍，遂提升「警戒級別」，不少議員連續兩晚通宵留守立法會，當中包括陳健波、周浩鼎等人，部分未能通宵留守的議員如葉劉淑儀，則選擇晨早返回立法會。

建制派「副班長」陳克勤指，策略主要是確保不會出現流會情況，並盡快爭取進入二讀，因預留了30小時審議《國歌條例草案》，故只要成功恢復二讀辯論，無論反對派在過程中拉布或流會，影響都不大。

至於民主派方面，今日未有如以往般在座位叫囂或離開座位衝擊，只採取「拉布」策略，包括提出點算開會法定人數，並三度提出休會辯論，雖然全數被主席梁君彥拒絕批准辯論，但成功令會議兩度暫停，耗時近1個半小時。