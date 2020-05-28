警務處副處長郭蔭庶：誠信小組三大工作防警員違法

警隊過去2個月共有17名警務人員涉及刑事案被捕，有人更涉嫌販毒，警務處副處長(管理)郭蔭庶指警隊將成立誠信審核行動小組，共有3大工作，包括主動調查警員違規行為、及早辨識潛在風險工作流程；以及加強監管人員操守，如調往敏感崗位的同事，會要求進行自願驗毒及提交財務狀況，期望小組最快下月全面投入運作。

郭蔭庶接受東網訪問時表示，小組共有15人，成員暫有1名警司及6名督察級人員，全部須經過審查才能加入，他們直接向一名助理處長級人員匯報，而助理處長會則直接向處長匯報。首項工作是主動調查，以往有警員涉違法，一般由警區調查，現在由小組直接調查，只要收到「風聲」，即使存疑，也會介入。

第二是及早辨識潛在風險的工作流程，郭表示，如掃黃賭毒時會否通風報信、監管檢獲毒品及財物時是否會利用一些弱點謀取利益，小組會突擊抽查有關流程。第三是加強監管人員行為操守，調往敏感崗位如毒品調查科或升職，小組會進行抽樣自願性驗毒及要求提交財務狀況，確保同事財政穩健，不會因欠債而犯案。

郭坦言，近期拘捕行動都是由內部揭發，而相比其他國家警察被捕率，2016年芝加哥每千名警員有 6.2人被捕；紐約為5.4人；香港則只有1.26人，他直言﹕「99.99％嘅同事都係忠誠同盡忠職守。」

就監警會早前提出52項建議，保安局督導小組今日開會，郭表示，會仔細研究各項建議。過去一年的社會事件，警隊成為被攻擊目標，遭鋪天蓋地抹黑，加上生命受到威脅，令有志投考者因擔心家人反對而卻步，以19/20年為例，投考督察人數下跌28%，投考警員更下跌36%，但令人欣喜是仍有一班人願意穿起制服作出承擔。

對於港版國安法，郭表示，警隊全力支持，尤其是警隊親身感受暴徒兇殘，有人藉此推翻香港管治系統，甚至威脅國家的管治，認為立法能堵塞香港國家安全的風險漏洞；他又謂，奉公守法的人不用懼怕，只有爲非作歹的壞分子才會懼怕，反對的人都是濫用制度缺陷的人，呼籲市民不要輕信謠言和唯恐天下不亂的文宣，不要作出暴力攻擊行為。