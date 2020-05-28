旺角凌晨示威者用雜物堵路　便衣警拘1人

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【01:00】一輛夾斗車駛抵彌敦道與亞皆老街交界，夾走剛才示威者擲出馬路的雜物，現場仍有防暴警員戒備。

【00:38】旺角彌敦道與亞皆老街交界，有數名示威者將雜物擲出馬路，在附近戒備的四名身穿黑色上衣的便衣警員衝出，將其中1人制服；大批防暴警員趕至驅散人群並控制現場。

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《國歌條例草案》於昨日(27日)恢復二讀辯論，有網民發起於昨午在九龍區遊行，在旺角彌敦道近亞皆老街交界集合，遊行至尖沙咀鐘樓，惟事件其後演變成衝突，至今日(28日)凌晨仍未結束。有示威者在旺角山東街西洋菜南街續有雜物堵路，地上遺下大量垃圾，在港鐵旺角站E1出口的外牆，有示威者寫上「抗爭到底」的字句。較早前警方的銳武裝甲車及水炮車一度到場戒備。

昨晚近7時，警員在西洋菜南街及豉油街交界制服兩名男子，期間施放胡椒噴霧。至晚上近9時，有暴徒在旺角花園街與奶路臣街交界焚燒雜物堵路，現場火光熊熊及冒出黑煙，警員趕至取出滅火筒，向起火雜物噴射，消防員隨後到場將火救熄。

未幾，有暴徒人在西洋菜南街近亞皆老街燒雜物，並在亞皆老街及西洋菜南街交界佔路，大批防暴警員走出彌敦道與亞皆老街交界，向路中示威者方向舉起藍旗，隨後衝向人群，並發射胡椒球彈驅散。警方在花園街一商場外拘捕一名男子，據悉警方懷疑有人早前在附近焚燒雜物。