東方日報A1：鐵釘刺車胎鐵欄擲路軌　黑暴收買人命

立法會昨日恢復《國歌條例草案》二讀，加上人大會議今日表決「港版國安法」草案，立即惹起大批逢中必反的示威者洶湧而出，由早到晚在全港多個旺區包括中環、銅鑼灣及紅磡四處堵路，圖癱瘓路面交通，更掟圍欄入路軌阻港鐵行車及罔顧駕駛者亂放鐵釘圖製造車禍，幸警方早已做好布防，及早介入制止，才沒有演變成大型騷亂；惟示威者未有放棄，晚上再轉到旺角區堵路及到處焚燒雜物，警方則召來水炮車及裝甲車到場候命，示威者四出流竄至深夜仍未離開。截至昨午五時半，警方在多區拘捕逾三百六十人；各區衝突致七人受傷送院，年齡介乎十七至五十五歲，當中一男情況嚴重，四人情況穩定，兩人已出院。

昨晨起開始有人企圖擾亂堵塞港鐵站及各區道路，港鐵葵興站的列車路軌被投擲鐵欄；另有人在北角、天后、南昌及香港大學等多個港鐵站，刻意阻礙列車車門開關，並以硬物貼在列車門邊，致大批乘車市民大受影響。此外，有人在將軍澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路以雜物堵路，又於紅磡蕪湖街、港島薄扶林道附近路面上放置以塑膠管穿起鐵釘，有途經車輛車胎被刺穿，嚴重危害道路使用者人身安全。

紅磡海底隧道港島出口有車輛刻意慢駛阻塞交通，警方到場截查有關車輛；另於灣仔鴻興道，一輛停泊路邊私家車的司機，疑見警車駛經，刻意開車並以慢速行駛，警方隨後截停有關車輛調查並拖走該車。

針對示威者的行動，警方昨嚴陣以待，早在立法會、政府總部及附近港鐵站等部署重兵戒備。立法會對開行人天橋，包括中信橋及金鐘橋封閉，除持立法會證件的員工及相關人員，其他人一律不准使用行人天橋。中聯辦對出有一輛水炮車及裝甲車候命，正門放有鐵欄及水馬陣，並有警員站崗。

雖然警方阻截示威者在相關地點聚集，惟中午時分仍爆發大規模的堵路，示威者疑趁午飯時間走上街頭，掀起全日混亂高峰。其中，中環畢打街近百人在行人路上叫口號，引起數百人和應，示威者及後衝出馬路，警方舉藍旗警告及於會德豐大廈外拉起封鎖線；其後德輔道中疑有人向警車投擲異物；區內多個地方均有示威者，警員隨後發射數發橡膠子彈及胡椒球彈驅散，期間有人吸入胡椒氣體後不適。

同時，有人群在灣仔一帶聚集及佔據軒尼詩道行車線，警方最終在皇后大道東近正義道截停聚集人群。至下午四時許，大批市民在銅鑼灣時代廣場集結，警方先後舉起藍旗及黑旗警告，並施放胡椒噴霧。

至於旺角區則由早至晚都陷入混亂，有網民發起於下午在九龍區遊行，計劃由彌敦道近亞皆老街步往尖沙咀鐘樓，警方大為緊張，到場截查並押走一批人。示威者隨即轉至彌敦道築起傘陣，又在山東街及西洋菜南街交界設置路障；及後更有群眾佔據彌敦道多條行車線。示威者其後再佔據彌敦道，並架傘陣與警方對峙，之後逃走。期間，途經九巴班次受到影響需改道。

至晚上七時許，警員在西洋菜南街及豉油街交界施放胡椒噴霧，有人搬來雜物堵塞附近道路，大批防暴警趕至，水炮車及裝甲車亦駛至彌敦道支援。示威者未有離開，改為游擊戰術，四處焚燒雜物，並擾攘至深夜仍不肯離去。至晚上近九時，有人先後在奶路臣街及花園街，以及西洋菜南街近亞皆老街交界縱火燒路障，期間傳出多次爆炸聲，附近交通受阻，消防到場將火救熄。警方到場舉藍旗警告，期間有警員發射胡椒球彈。

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