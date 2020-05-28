網民熱話：「黑的」屈錢？　檢測人士被強收消毒附加費

有市民自稱在酒店接受檢測後，被的士徵收消毒附加費。

新冠肺炎疫情雖稍為緩和，但從外地回港人士病毒檢測工作不可少。近日有自稱在酒店接受檢測人士在檢測後，截乘的士回家時，被的士司機強收$200消毒附加費，以作為全車消毒費用，大呻被「搵笨」。雖然不少人估計女事主遇上「黑的」，不過亦有人認為事件疑點重重，質疑其真確性。

女事主日前將其經歷上載Facebook群組「Fanling 粉嶺」，又附上一張周一（25日）中午乘搭的士的收據照片。女事主指，「從落機後已經在亞博館(亞洲國際博覽館)坐咗6粒鐘，之後又喺酒店搞咗成晚，所以第二朝一心只想快啲返屋企」。於是離開酒店便在門口截的士返回粉嶺寓所。登車後，司機指其的士是特別消毒車，是專門接載剛入境檢測完人士，所以要加收消毒附加費。

女事主指，車上沒有列明收費多少，而且她當時已非常疲倦，所以未有在意對方說話，直至抵達粉嶺，加上附加費的車費是$387.3外，司機更指要另加$200消毒費，合共$587.3。女事主此時才驚覺費用不合理，於是向對方索取收據，事後更發現，收據被人撕走顯示車牌號碼的一行，另外亦因視線受阻，令她看不到司機證。

自認愚蠢的女事主直言知道無法追討款項，但希望警愓其他人要格外小心這些「黑的」，「幾攰都要打醒十二分精神」，她亦有感而發：「點解啲人要影衰香港，影衰其他的士業界人士 」。

事件引起網民議論紛紛，有人狠批黑的離譜，「一街的士都做了納米光觸媒消毒啦，都不用加錢」，亦有網民認為事件已無法追究，認為事主「當買教訓」，下次一定要報警。不過亦有人質疑事件的真確性，指收據上車費是$387.3，但全程僅6公里，但附加費就高達$314，收費非常離奇。

網民有話說

Adams Cheung：真係易呃...自己又唔影低佢車牌報警

迪諾：講自己冇錢報警處理，睇吓佢點

Shan Shan Law：下次打電話叫屋企人落嚟接你，最好大隻佬

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