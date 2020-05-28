港版國安法：梁愛詩指必惹來國際反應　須兩害取其輕

全國人大今(28日)午將就港版國安法的決定草案進行表決。基本法委員會前副主任梁愛詩今日在一個電台節目表示，明白港版國安法必定會惹起本港以至國際反應，但必須「兩害取其輕」，現階段若果不作任何行動，令國家不安全、社會不穩定，也會嚇怕外資來港投資的信心。她強調在涉及危害國家安全的事上別無選擇，法案勢在必行。

她提到美國國務卿蓬佩奧，在全國人大今日審議港版國安法前表示，已向國會報告「香港不再維持高度自治」。她批評一個主權國不應批評另一個主權國的內部事務，而美國現時指要以立法、行政手段制裁，已違背國際慣例。

被問到港人的擔憂能否如實獲得反映，梁愛詩表示相信中央政府管理港澳事務的機構有看新聞，知道港人的民意，但呼籲港人表達意見時，需要理性、平和。而人大做這件事是謹慎，目前是先講大原則及方向，繼而再立法，希望外界待細節公布再評論。

據悉，全國人大審議的港版國安法修改稿，會將「禁止危害國安的行為」改為「禁止危害國安的行為和活動」，梁愛詩表示，有關修訂可令字眼較為一致，若涉及行為，「活動」的範圍是較闊，但仍要視乎修改稿最終字眼。她續稱，言論本來不會構成罪行，但若言論、行為及活動一同出現就可能會犯法。社會不用擔心因言論而犯法，相信《基本法》及人權法案會有足夠保障。她又舉例解釋，若有人一邊掟汽油彈一邊講「特首下台」，或者有人煽動向禮賓府掟汽油彈，就不只是言論這麼簡單。至於寫書又會否犯法，梁則表示，要視乎情況及法律條文。

梁又稱，並非港版國安法通過後，就不用再做任何涉及國家安全的事宜。她指，目前是要有法可依，所以才訂立法律，又重申國家安全會按情況改變，亦不代表就《基本法》23條立法後就甚麼都不用做，而國家安全由中央負責，梁認為有新規定並不出奇。

議員葉劉淑儀認為，負面消息並非突如其來，相信市場早有預期及消化，對貿易的影響輕微。她稱不相信美國會制裁香港的官員及議員，因為港版國安法並非由本港官員作主導，不符合制裁門檻。她又指，若美國「夾硬來」，不外乎是凍結資產及拒發簽證，而資產可以變賣，又指不去美國亦不是大損失。