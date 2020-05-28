國歌法二讀辯論兩度暫停　朱凱廸陳志全被逐

立法會今日(28日)續辯論《國歌條例草案》，但會議開始不久，主席梁君彥便暫停會議，並將議員朱凱廸逐離場。會議於約10時15分恢復不久，梁君彥再度暫停會議，並驅逐議員陳志全。

梁君彥先就議員許智峯昨(27日)將揚聲裝置放於座位中，向他作出警告。首先發言的會計界議員梁繼昌先要求點算法定人數，而在其發言期間，梁君彥突然指議員朱凱廸所展示寫有「最佳主席李慧琼」的標語具侮辱性，並按《議事規則》將其趕離會議廳。朱一度拒絕離場，梁君彥宣布會議暫停，而朱則在暫停期間被保安抬走。會議恢復後不久，議員陳志全不滿梁君彥對朱凱廸展示標語的裁決，拒返回坐位，梁君彥指陳離席叫囂，多次警告無效將陳趕離場。

朱凱廸指梁君彥把他逐出會議廳做法可笑，表示昨日自己製作寫有「非法主席」的標語諷刺李慧琼，惟被梁指侮辱其他議員，故今早朱把標語改為「最佳主席」，卻被梁指他干預會議，不用警告立即趕走。朱對自己如何干擾會議感到不解，又稱會等待梁再作裁決，若梁不作出新的裁決，今日將會好戲連場，又指梁君彥向公眾揭示立法會有多荒謬。