港版國安法：官媒批台獨港獨勾結　立法助港走出混亂泥沼

「港版國安法」引起各界關注，美國及台灣先後表示，一旦該法通過或情勢有變，將停止與香港有關的條例及特殊待遇。大陸官媒周四（28日）刊登2篇評論，指該法是幫助香港走出混亂「泥沼」的關鍵一招，斥台灣民進黨借勢美國「蹭熱點」，又與港獨勢力互相勾結。評論稱，港獨和台獨都是毒瘤，若任由「兩獨」合流，不僅禍害香港，也終將會禍害台灣，損害國家核心利益。

評論指出，自全國人大審議港版國安法，台灣民進黨不斷發聲，聲稱該法會嚴重威脅香港前途，破壞香港的自治權；先污名化「一國兩制」、製造「大陸打壓」的緊張氣氛，再塑造自己「民主救世主」的形象，以此撈取政治利益，當中台獨勢力的險惡意圖明顯。

評論指，陸方不可能坐視台獨勢力為所欲為地干涉香港事務，坐視台獨勢力對反中亂港活動推波助瀾，坐視港獨、台獨肆無忌憚合流； 港版國安法旨在填補香港在國安方面的漏洞，打擊分裂國家、顛覆政權、恐怖活動和境外干預，斬斷民進黨干預香港事務的黑手。若民進黨以為此時說三道四、污衊指責就可動搖陸方決心，未免太天真。

評論又指，自修例風波以來，香港街頭暴力肆虐，本土恐怖主義滋生，不僅讓香港市民人人自危、讓社會傷痕累累，更摧毀香港法治。「攬炒派」近日借立法一事煽動暴力，堵塞主要道路，無非是以暴力阻嚇市民，以亂局要挾政府，但他們低估中方的決心，啟動香港國安立法，目的就是恢復香港秩序。

評論稱，「黑暴」肆虐已將香港推到懸崖邊，繼續縱容分裂國家、顛覆政權、恐怖主義和外部干涉等行為，只會摧毀幾代人打拼的「家底」，葬送香港的前途和未來。若需徹底剷除港獨、暴恐，就需要更多人行動，香港的未來需要共同守護、共同努力，支持立法就是支持香港的未來。