港版國安法：傳美或取消港特別關稅區地位　港學者指「靠嚇」

全國人大會議今日（28日）會表決「港版國安法」決定草案，有傳美國政府或取消香港的「特别關稅區」地位，考慮對港貨徵收與中國貨相同稅率。有本港學者認爲，做法或影響香港的轉口貿易，但對美國利益的損害更大，認爲美國只是「靠嚇」，圖阻撓北京行動。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析指，美國政府考慮向香港貨徵收與中國貨相同關稅，對美國本身沒有好處，從入口層面看，由美國入口的貨品多屬通訊設備等高科技，香港可以用德國產品代替，認為改變香港關稅地位，最終只會影響美國產品的出口。

出口方面，本港整體出口美國的貨量不太多，主要受影響多屬中小企，故出口影響不大，不過，此舉卻會影響1300間在港美資公司的經營，這些美資公司料會反對美國政府的構思。

至於轉口料影響較大，香港有兩成經濟增長來自轉口，每年轉口貿易達數萬億港元，本港主要的轉口地依次為內地、東盟、歐盟，其次才是美國，轉口往美國的貨量並非最多，莊認為，即使本港特別關稅區被取消後，香港作爲主要轉口港的地位仍不會動搖。

綜合上述分析，他認爲，美國做法只會得不償失，質疑美國會否不惜一切代價，又或只是在決定草案通過前夕，「攞一張牌出嚟」圖嚇阻北京的伎倆。