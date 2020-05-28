許智峯掟「臭彈」警方消防入立會調查　陳凱欣送院

立法會今日(28日)續辯論《國歌條例草案》，會議先後三度暫停，期間泛民陣營的議員朱凱廸和陳志全逐離場。議員許智峯向主席枱前拋擲泥漿狀的腐爛植物，主席梁君彥隨即宣布會議暫停。多名建制派議員形容相關物品為「臭彈」，會議廳需要疏散，並批評許藉此阻礙會議進行。兩架消防車到場，有人就事件報警，警方及消防員入會議廳搜證。秘書處也應警方和消防要求，通知位於大樓2樓公眾席和記者席的所有人士需要離開。議員陳凱欣則感到不適送院。

議員朱凱廸於今早的會議，因展示寫有「最佳主席李慧琼」的標語，梁君彥按《議事規則》將其趕離會議廳；及後議員陳志全因不滿梁君彥驅逐朱的裁決，拒返回坐位，同遭趕出會議廳。議員許智峯疑對此感不滿，衝出座位並打算拋擲物品，被保安截停並將其帶離場，惟該「臭彈」最終打翻在地及傳出惡臭，其他議員離開會議廳，會議第三度暫停。

許智峯稱，即使民主派議員合理使用標語抗爭，梁亦濫用權力將民主派逐出場。許表示民主派將繼續抵抗國歌法及港版國安法，故他拿出早兩天已腐爛的植物，希望梁及建制派感受腐爛的滋味，並以此影射腐爛的制度、一國兩制及法治，惟在與保安推撞下不慎打翻。至於建制派可能會就此報警，許則指不作評論。

議員葛珮帆指許向主席台投擲物品，發出強烈臭味，稱不清楚物品是甚麼，及有沒有毒性，故需要疏散議員及暫停，現時交由保安員處理該物品。葛稱許行為嚴重，阻礙會議進行，認為需要報警處理。葛珮帆又透露，議員陳凱欣聞到惡臭後感不適，「又暈又發冷」，並嘔吐了3次，已由救護員送院。