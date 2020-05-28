工廈遊戲機賭場兼違停業令　管理人認罪囚3月

五旬無業漢被指在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》實施期間，管理工廈非法賭博場所，他被控違反停業令及管理賭場，案件今（28日）在九龍城法院再訊。被告承認控罪，他沒有律師代表，求情希望法庭考慮以罰款處理，但裁判官認為案情嚴重，終判他入獄3個月。

50歲被告傅保文，報稱無業。他被控於4月15日，在土瓜灣道94號美華工業中心7樓，作為遊戲機中心負責人，無合理辯解而沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第8（1）條發出的指示發出、就該處所而適用的指示。他另被控同日在上址管理賭場。

案情指，當日下午5時許，警方根據線報到上址突擊搜查，期間警方按門鈴，被告打開門，警方隨即憑手令入內，發現內有積分卡及5部遊戲機，另在被告身上搜獲3條屬於處所的鎖匙。被告承認是處所管理人，警誡下表示「阿Sir，我知呢啲魚檔係犯法，但我真係無曬錢，所以先幫手睇檔，逗返800蚊日」。

新冠肺炎影響下，針對遊戲機中心的停業令在3月28日傍晚生效，至5月5日政府政府宣布放寬限制，包括遊戲機中心在內的8類處所，可以有條件地重開。