城大女生患罕見病離世　臨終前在醫院獲頒畢業證書

患有罕見病「肌原纖維肌病」的香港城市大學學生孔美淇上周身故，在她離世前一周，城大校長郭位聯同多位教授親臨醫院，向她送上畢業證書及甲等榮譽錦帶，由家人代領。郭位分享美淇緊急入院前，已提交畢業論文，並以最優秀的甲等榮譽完成學業，稱讚她樂觀、積極，是年輕人的典範！

郭位在題為「生命或許不完美，意志總是無窮盡」的網誌，回顧孔的一生。美淇2016年入讀城市大學翻譯及語言學系，她患有罕見的「肌原纖維肌病」，病徵與肌肉萎縮症類近，使她難以長時間坐下。需要依賴呼吸機、乘輪椅出入，不過，美淇沒有被病魔嚇怕，憑著堅强毅力，一直孜孜不倦學習，並每年獲頒各種獎學金，今年便畢業離校。

網誌續指，本月中，郭位懷著沉重心情連同學生事務副校長葉豪盛等多位教授到醫院，送上美淇的畢業證書及甲等榮譽錦帶，當時美淇已經沒有知覺，由其母代收，其後美淇亦在送達畢業證書後一周逝世。

郭形容美淇孜孜不倦追求學問，在學期間維持極佳的課業水平，每年獲頒各種獎學金。即使日常生活艱難，但美淇樂觀面對人生、廣闊交友、積極學習。過去3年，曾擔任城大的融入大使，以特教生身份，推廣傷健共融；去年初又代表城大出訪澳門，見習當地大學的特殊教育服務及特教生的學習環境。郭稱讚，孔美淇是年輕人的典範，以她為榮。