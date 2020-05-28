港版國安法：團體到美領館抗議　斥美國干預圖包庇黎智英

全國人民代表大會將於今日(28日)表決審議「港版國安法」決定草案。有團體今早到美國駐港總領事館抗議，指美國設有《國土安全法》，如今卻對「港版國安法」諸多批評，斥其雙重標準，只是怕美國在港的「代理人」，如壹傳媒黎智英、香港眾志秘書長黃之鋒會受到法律制裁，從而令美國失去反華「橋頭堡」。

「保衛香港運動」一行8人由遮打花園遊行至美國駐港總領事館，期間高呼「港區國安立法符合國際標準」、「勾結港獨漢奸，妄圖分裂國家」等口號，又高舉寫有「強烈譴責反華野心不死、港版國安立法工作不容外國干預」的紙板。其後美國駐港總領事館派員接過請願信。

團體主席傅振中對「港版國安法」的訂立表示支持，點名批評美國總統和美國國務卿蓬佩奧多次干預香港事務，又指出美國本身都設有《國土安全法》以及《蒙面法》，質疑美國雙重標準，直斥二人「冇資格批評香港」。

傅又指，美國害怕設有「港版國安法」後，美國在港的「代理人」如黎智英、黃之鋒會立即受到制裁，剝奪香港反華的「橋頭堡」、損害美國利益。傅又稱美國口頭上關注香港，實質指導港獨人士顛覆國家政權，形容為「虛偽的霸權主義」。