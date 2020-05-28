港版國安法：鄭若驊5日3發文「離地」護法　各界齊批避事促早下台

全國人民代表大會今天(28日)將表決港版國安法決定草案，香港輿論出現各種爭拗，民望長期「墊司底」、被外間炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊卻沒親身解釋，5日內3度發文，今日又在報章撰文指，國家安全向來並非特區的自治範圍，今次有關本港國安法律制度和執行機制相關制定，合符《基本法》第18條所列明的國防、外交和其他依照《基本法》規定不屬於特區自治範圍的法律。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，在連場輿論戰中，鄭若驊作為主要律政官員，只懂發表網誌或在報章撰文，單方面傳遞「港版國安法」的訊息，給予人她害怕面對傳媒和公眾的感覺，欠缺互動性，亦無法引起關注，斥其辦事作風無助推動政策，建議對方倒不如盡早辭職下台，讓合適人選接任。

陳又批評鄭在國安立法上責無旁貸，不應「龜縮」，以她的官職及責任，理應是解說該法例最權威性的聲音，而且，按理她比大眾更早得悉中央政府制定「港版國安法」一事，早作準備，親自現身為法例解說是應有之義。但她的表現卻連建制派議員，如身兼大律師的議員梁美芬也不及，反映鄭自身能力不足，寧願當「鍵盤戰士」，他建議鄭應多些面對公眾，以釋除市民疑慮。

時事評論員陳雲生指出，鄭作為主要問責官員，更身兼司法機關的部門首長，向來甚少到立法會「講清講楚」，解答議員和傳媒問題，他直斥隔空發文是「佢有佢講，無其他人講」。建議鄭還應出席區議會會議，接見更多社區團體，當面詳細解釋，不應只在網上撰寫文章，逃避責任。陳認為鄭須為了自己尊嚴，應辭職問責下台，否則只會惹來市民批評。

對於外間質疑推行「港版國安法」有違「一國兩制」，陳雲生反駁指，最近本港3個多月的局勢出現很大變化，直言國家是被迫「出聲」，更稱有關法例原本不應由中央政府主動提出，而過往國家一直未有出手理會本港的國家安全問題前，特區政府一直避談，特首和問責官員更說(推行國安法)須審時度勢。

陳雲生又認為，2014年發生的違法佔領行動(佔中)、2016年旺角暴亂，以至去年年中爆發、至今仍未平息的修例風波，引發一連串的暴力衝擊行為，也是中央政府堅決制定「港版國安法」的主因。