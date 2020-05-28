中大研究發現基因影響講廣東話能力　音樂訓練可改善

中大研究以廣東話為母語的人士，七成帶有ASPM基因，有較高的廣東話聲調感知能力。

港人多操廣東話，非本地人認為廣東話像鳥語，但中文大學一個基因與廣東話聲調感知能力關係的研究卻發現，講廣東話的能力原來與我們的基因有關，有ASPM基因的人，在廣東話聲調感知方面表現較理想，而非這種基因型人或可透過音樂訓練改善相關能力。研究成果已刊登在國際期刊《科學進展》（Science Advances）。

研究由中大語言學及現代語言系何鴻燊認知神經科學講座教授、兼大腦與認知研究所所長黃俊文教授帶領的團隊進行，2015年起，團隊招募超過400名以廣東話為母語人士參與研究。結果顯示，約7成測試者的ASPM基因攜帶一對等位基因T，即「基因型TT」，他們具有較高的廣東話聲調感知能力。約3成測試者屬於其他基因型，他們在廣東話聲調方面表現較差。

研究續指，由於大部分中國人的ASPM基因屬於「基因型TT」，因此他們傾向在漢語中採用詞彙聲調，同時亦令這種特性在語言演化過程中得以採用和保留。同時，音樂經驗似乎能改善聲調感知能力，屬於「基因型TT」的測試者，無論曾否接受過音樂訓練，他們在聲調感知測試中的表現同樣理想。

黃俊文指出，研究表明適當的干預，例如音樂訓練，可改善人們對聲調感知的表現，研究ASPM基因篩查可能可及早識別語言障礙疾病，及早進行治療。不過，仍需要更多的評估才能支持相關結論。