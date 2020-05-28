港版國安法：美國若取消香港獨立關稅地位　有港商考慮遷生產線至東南亞

香港獨立關稅區地位或生變，本港商界反應各異，香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，港貨若不享目前稅率，港商受到的衝擊很大，尤其是中小企，對外貿易勢大受影響，他透露已有不少港商考慮將生產線遷移至東南亞，避免受美國制裁影響。

劉達邦指，獨立關稅區被取消，對港商的直接影響不大，因本港生產並出口到美國的貨品不多，但間接影響卻十分深遠。他擔心美國若「做絕啲」，或進一步促使或影響世界貿易組織(WTO)也改變香港的獨特地位，或令全球貿易協議改變，屆時，香港企業必受極大影響。

同時，港商亦面臨很多不確定因素，若美國一旦改變商業簽證期限，將來港商去美國傾生意也不便。劉舉例，如將目前簽證期限由十年變一年，港商的經商方便及出行勢大大受影響；同時美國擁有全球先進的高新科技，若制裁性不出口香港，一時之間商界或難以其他產品替代。

另外，美國也有很多基金來港投資，若連帶停止投資香港， 港股亦會受到很大衝擊。近日美國更呼籲在港的美國企業撤走，他擔心會影響其他國家企業一起撤走，届時本港租金會大跌，職位也會流失，長遠影響很大。

他透露，已有不少港商透露考慮將生產線搬至東南亞的可行性：「遲早都要搬，到時唔走都唔得！」