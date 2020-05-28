世衞研究指煙民染「疫 」更易惡化　較非吸煙者高2.4倍

本地新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署控煙酒辦公室趁今日(28日)是世界無煙日，公布世界衞生組織早前的聲明，指吸煙者感染新冠病毒後惡化的機會比非吸煙者高約2.4倍，惡化情況包括進入深切治療部、使用呼吸機與死亡。

控煙酒辦指，世衞早前於5月11日召集公共衞生專家的綜合研究分析，當中包括7項文獻綜合分析美國、中國、南韓等各地20份研究，就感染新冠病毒的吸煙病人病情對比非吸煙患者的病情。結果發現吸煙的新冠患者出現重症的機會，包括進入深切治療部、使用呼吸機與死亡，較非吸煙者高出1.4至2.4倍。

衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生指，由於吸煙的毒性會破壞組織，從而降低身體的免疫力，增加普遍呼吸道感染機會，估計對新冠肺炎病情惡化有一定影響。然而，她指有關研究仍是初步階段，對吸煙者會否增加染上新冠病毒風險仍未能肯定。對不少港人有吸食水煙習慣，封指世衞早在3月已指出水煙可促進疫情在社交場合傳播，吸食1小時涉及的煙霧吸入量更是吸食一根煙的100至200倍。她又警告未有水煙煙壺的設計可降低毒性，呼籲市民不要吸食。

另外，香港耳鼻喉科醫學院教育主任委員魏智文醫生指，吸煙者患上咽喉癌風險增加10至20倍，病人如亦有飲酒的習慣會更大，如到達癌症慢期需要全喉切除，要依靠頸下的造口來呼吸，並出現後違症。

控煙酒辦將會把戒煙服務，法例資訊放進有關網站，又加入互動性提示、鼓勵，如吸煙代價，提高戒煙者成功戒煙機會。