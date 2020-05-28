政府成立專責小組　檢討港台管治及管理

香港電台(港台)多個節目一直被批評立場偏頗，其管理和節目內容近期引起公眾廣泛關注，商務及經濟發展局今(28日)宣布，政府將成立專責小組，檢討香港電台的管治及管理，使港台的公共廣播服務，更全面履行《香港電台約章》。整個檢討將在年中開始進行，預計年底完成。

商經局認為，港台須正視社會各界對其節目以至部門的管治和管理的關注，積極和正面跟進，並作出檢視，以確保全面恪守《約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則。成立專責小組將有助港台進行這些工作。

專責小組會由一位資深首長級公務員領導，向商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及創意產業)負責，成員包括多個政府職系人員，惟成員不會參與任何港台節目製作或編輯決定。檢討完成後會向商經局提交報告。

專責小組的工作範圍包括：

1.檢視港台的行政管理，包括財務管制、人力資源管理和採購事宜，以確保其人力和資源調配能夠符合所有適用的政府規則和規例，並有效地按照《約章》第17至20段所列的工作範疇提供服務，並按需要提出改善；

2.檢視港台執行《審計署署長第七十一號報告書》各項建議的進度，包括設立一個公開和客觀的機制訂定表現指標和基準，並藉此評定成效；

3.檢討港台的整體管理制度、工作流程和執行方式，並參考其他公共廣播機構的最佳做法，以確保港台全面遵守《約章》和通訊局發布的節目標準業務守則。