4警涉假掃賭交差　案件將於明年1月開審

其中3名被起訴的警員（左起）傅裕文、賴福康及張子健。

4名反黑組男警員於前年涉嫌聯同他人「自製」非法賭博場所，擺放釣魚機及賭款，並安排「臨時演員」扮賭客讓警方掃蕩，他們與一名無業漢被控串謀妨礙司法公正罪，案件今早(28日)在區院再度提訊，辯方透露涉案4名警員打算不認罪，而餘下一位無業漢被告陳少寶則需時索取法律意見，才決定答辯意向。案件排期於明件1月15日開審，預計審訊需時15天。4名警員被告續准保釋，陳則繼續還押候訊。

控方表示將會傳召20名警員及8名市民證人，並有多段被告的警誡會面錄影片段呈堂。辯方不反對將錄影供詞呈堂，又透露本案簡單直接，爭議點只關乎臥底探員的證供是否可信。法官將陳的個案押後至6月18日再訊，屆時再決定是否需要安排預審。

5名被告依次為4名警員趙廣林、賴福康、傅裕文、張子健，以及報稱無業漢陳少寶。控罪指，他們於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正，即協調和安排於同年6月22日，在荃灣德士古道168號德豐工業中心一個單位，執行事先布局好的掃蕩行動。