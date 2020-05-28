港版國安法：商界籲特朗普勿急於反制　否則損害香港

全國人大周四（28日）表決審議「港版國安法」立法前夕，美國揚言會採取反制措施。美國商界憂慮，中美關係進一步惡化及香港失去獨立關稅區地位，相關組織呼籲美國總統特朗普不要急於採取反制措施回應中方，警告此舉可能損害香港。

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）指出，港版國安法的詳情仍未公布，當中所用的字眼十分關鍵，該委員會希望各方可以讓局勢降溫，並讓香港維持多年來對各方有益的「一國兩制」。他認為，一旦取消香港獨立關稅區的地位，對香港及港人亦有損害。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國專家肯尼迪（Scott Kennedy）認為，美國國務卿蓬佩奧宣布不再視香港為高度自治，不保證香港繼續擁有美國法律所賦予的特殊待遇，仍留有放慢行動的餘地；又指反制措施操之過急將增加香港的痛苦，並浪費美國對北京的籌碼。

政治風險諮詢公司歐亞集團的美國主管馬里亞諾（Todd Mariano）表示，雖然暫未見香港出現撤資潮，但港版國安法只會火上加油。另有專家認為，會否出現此情況將取決於港版國安法會否保留香港商業法的框架及資本自由流動。